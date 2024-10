ARTÍCULOS EDICIÓN IMPRESA,

Festival de la Familia y del Libro Latino en Sacramento, sábado 28 de septiembre! Se llevará a cabo el sábado 28 de septiembre de 2024 en el Sacramento City College. Se invita al público en general y a los medios de comunicación a asistir y cubrir a más de 50 autores latinos confirmados y a más de 100 organizaciones que empoderan a los latinos. El evento también contará con […] Leer mas ¡Regresa Noche Bohemia a Salinas, California! Los poetas y promotores culturales Adela Castillo y José Alejandro Morán anuncian la ya tradicional “Noche Bohemia 2023”, de gran alcance, asistencia y participación en el área de la bahía, a celebrarse el sábado 26 de agosto en el auditorio Sherwood Hall, de Salinas, California. Se anticipa una noche llena de cultura, música, arte y poesía en español, para toda la familia y todas las edades, confirmaron a este portal Adela y José Alejandro quienes especificaron que el programa incluye danza artística, música en vivo con cantantes e instrumentos, junto con exposición de arte, pintura, artesanías y poesía leída en directo por su propios autores provenientes de distintos puntos de California. Leer mas Nueva Obra: Teatro Mestizo This book took work. I started in 2016 collecting and editing actos, full-length plays, reviewing advertisement fliers, journal articles, photos, programs, thank you letters from organizations and Chicano leaders, and above all, the collective memory of some members of Teatro Mestizo. The result: A collection of actos and plays that best represents the group and their history through the years. From the glory days of the Chicano Theater Movement, our group is just one of the many more that should be documented… before it gets forgotten from memory. Leer mas

SPANISH RESEARCH AND CREATIVE WRITING WORKSHOP Club de Español InterLatin@s TURLOCK, CALIFORNIA.- Con el propósito de organizar actividades académicas, artístico- culturales y aumentar la presencia de la lengua española, de Latinoamérica, España y las culturas latinas en general… Leer mas Calaveritas estudiantiles, las ganadoras! Creemos que de esta manera contribuimos a continuar viva este ejercicio literario, mantener activa la tradición de Día de Muertos y la continuación del español como lengua creativa, no solo como herramienta de comunicación y de enseñanza en esta parte del norte de California cada vez más creciente de hispanohablantes e hispanolectores. Leer mas CoviCrónicas en California…a un año de pandemia! Covibodas, compras espectaculares online, negación del Covid, gentíos sin cubrebocas, pérdida de la noción del tiempo, pascua sin familias, contagios masivos de empleados, fin de los abrazos y la felicidad en los salones, mariachis y tacos para olvidar… todo esto produce el bicho raro!… Leer mas Narrativa Cárcel de mujeres —¡Socorro! Gritaban hombres y mujeres. Los gritos le pudieron mucho. Se les oía bajo tabiques, piedras, pilas de hierro. Estaban heridos o casi muertos. Empezó a ayudar, a levantar paredes, y a darles agua a muchos que no podían ni hablar. La mayoría eran mujeres con brazos rotos, piernas despegadas sangrando, cabezas con los sesos abiertos o quienes se sostenían el estómago para que no se saliera. Leer mas Poesia TASA DE MORTALIDAD POESÍA

Por Manuel Murrieta Saldívar “Es posible que nunca

sepa nada de tus huesos,

de tu abrazo

si me dejaste algo,

un jazmín

un beso

un colibrí o al menos la sonrisa del café que estén tus pulmones destrozados

congelados

en algún frigorífico

o recibas sin ritos ni ceremoniales

las paladas de tierra

Ya empiezan a colarse en mi auto los deliciosos y diversos sabores de comida latina. Le envío un mensaje a Chima, sin ninguna esperanza de que me conteste, pues ya para entonces me imagino como debe de andar ocupado con este evento, preguntándole si conoce algún estacionamiento público en el área, y sigo buscando… finalmente y después de una media hora a vuelta de rueda tengo la fortuna de pasar exactamente frente a una persona que está saliendo en su auto, dejando libre un espacio donde apenas cabe mi auto, bajo de éste y camino dos bloques largos, y cada vez me voy metiendo más en la fiesta, porque es eso, una fiesta maravillosa, donde hermanada la gente y rompiendo con el ritmo diario de la realidad cotidiana se da oportunidad de mirarse uno al otro, de sonreírse, en ocasiones de saludarse con un movimiento de cabeza, así de pronto, como en los pueblos de Latinoamérica, donde todavía saludas a gente que ni conoces… Leer mas
Culturanews
Artes Escénicas
Entrevistas
"¡La lucha sigue y no podemos quedarnos callados!" El experto en DACA concluyó recalcando que los triunfos pasados no fueron simple generosidad de políticos sino que se obtuvieron con arduo trabajo, con llanto, sangre y sudor de varios años, por personas que se expusieron al mundo alzando su voz pidiendo por un cambio. Leer mas
Cobertura Especial
Convocatoria: Antología en español de la pandemia Covid-19 en USA De parte del comité organizador: Debido a que seguimos recibiendo trabajos después del 31 de julio, fecha límite inicial, y a petición de participantes potenciales, la fecha límite para la recepción de trabajos la hemos extendido hasta el 15 de agosto de 2022. ¡Gracias por participar! Leer mas
Reseñas
Los días primigenios Confieso que compartí poco tiempo con él, mucho menos de lo que esperaba, debido a las actividades que teníamos individualmente durante esos días. Leer mas
Ensayos
¡Cuéntame uno de Piratas! ¿Quién de nosotros nunca jugo a ser pirata y esconder un gran tesoro (el cual podría ser la caja de galletas)? Cualquier vara se transformaba en una poderosa espada y nuestras mascotas eran nuestros fieles contramaestres. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en estos personajes rudos, aventureros, mujeriegos, temerarios, o estrafalarios, nos los imaginamos de complexión física indoeuropea…altos, tez blanca, ojo azul, barbados, y hablando una lengua europea, en suma: holandeses, ingleses, españoles y/o, franceses. Personajes como Henry Morgan, Piet Heyn, Francis Drake, Jean Fleury, o el famosísimo Edward Thatch, mejor conocido como Barba Negra, nos vienen a la mente. Leer mas
Artículos
"Mi letra no es en inglés" en la hora actual ¿Es esto una muestra más de nuestro supuesto malinchismo impenitente? ¿Se trata de la atadura al deseo de que la cigüeña parisina hubiera virado su ruta y nos hubiera depositado mejor algunos kilómetros al norte de la línea? Sin afán de negar los corazones que laten al ritmo de estos sones me detengo en otro aspecto: aquello inconsciente que pueda tener una explicación consciente. Leer mas
English
Inside the human heart This is a collection of 19 stories, that will guarantee a careful examination of the human condition, it is an inside into the human heart. It deals with identity, quest for belonging, sexuality, institutions, perceptions, and plain humanity. Literary Review Dr. Muñoz signing his new English language book during a presentation at Glendale Community College, […] Leer mas